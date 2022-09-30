Страны Группы семи (G7) никогда не признают итоги «референдумов», проведенных в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях, и «вхождение» данных регионов в состав России. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении глав МИД «большой семерки».

«Мы, министры иностранных дел G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США — и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, едины в нашем самом решительном осуждении агрессивной войны России против Украины и продолжающихся нарушений ею суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — отмечается в тексте. «Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни фиктивных референдумов, проводимых под дулом пистолета», — заявляют главы МИД Группы семи.

При этом они вновь призвали все страны мира «безоговорочно осудить агрессивную войну России и ее попытку захватить территорию силой». «Мы призываем международное сообщество в целом отвергнуть жестокий экспансионизм России, ее попытки отрицать существование Украины как независимого государства и ее вопиющее нарушение международных норм, гарантирующих международный мир, безопасность, территориальную целостность и суверенитет всех государств», — подчеркнули министры.

Страны Группы семи вновь призвали Россию прекратить вторжение в Украину, вывести все свои войска и военную технику из страны.

«Россия должна немедленно прекратить свою агрессивную войну, вывести все свои войска и военную технику с Украины и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в тексте. При этом указывается, что главы внешнеполитических ведомств G7 «подтвердили, что «ДНР», «ЛНР», Херсонская и Запорожская области, а также Крым являются неотъемлемой частью Украины».

«Мы вновь заявляем о нашем осуждении безответственной ядерной риторики России. Это не отвлечет и не разубедит нас в поддержке Украины до тех пор, пока это необходимо», — подчеркнули министры.