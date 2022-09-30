Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ускоренной подаче заявки Киева на вступление в НАТО звучит как «прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией», считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть, вступить в противостояние ведущим ядерным державам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, единственный путь для Киева это «сложить оружие и вернуться за стол переговоров».

«А западным хозяевам Киева также стоит всё взвесить. Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации «хотелки» их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует», — сказал Слуцкий.