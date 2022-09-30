Соединённые Штаты ввели санкции в отношении компаний из Китая, Беларуси и Армении, обвинив их в нарушении мер экспортного контроля против России. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

По данным министерства, в список попали 57 юридических лиц.

В частности, в заявлении Минфина США говорится:

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня включило в санкционный список две организации третьих стран, за поддержку российского поставщика электронной компонентной базы «Радиоавтоматика»: Sinno Electronics Co., Limited (Sinno), поставщик «Радиоавтоматики» из Китайской Народной Республики, и Taco LLC , поставщик из Армении.

Sinno, зная об ограничениях на экспорт в Россию, поддерживала постоянные отношения с «Радиоавтоматикой» до и после дальнейшего вторжения России в Украину. В июне компания Sinno была включена в список коммерческих организаций за оказание поддержки российской военной и/или оборонно-промышленной базе и за продолжение заключения контрактов на поставку продукции российским организациям, включенным в список и находящимся под санкциями, после дальнейшего вторжения России в Украину. «Радиоавтоматика» платит Taco за импорт компонентов и организацию процесса закупок в Армении. Более того, и Sinno, и Taco взаимодействовали друг с другом в связи с их работой с «Радиоавтоматикой»», — говорится в заявлении Минфина США.