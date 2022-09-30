Применение Россией ядерного оружия в Украине США буду рассматривать как нападение на НАТО, поскольку последствия подобных действий затронут и страны Альянса. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в ходе своего выступления на заседании под названием От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества, сообщает Dikgazete.

«Если Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу», — подчеркнул он.

По его словам, российский ядерный удар будет иметь катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.

«Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав», — добавил он.