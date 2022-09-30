Что касается политических отношений, то достаточно упомянуть только наши контакты, в то же время состоялись многочисленные встречи на министерском уровне. Конечно, моя поездка немного задержалась, но это из-за эпидемии COVID. Уверен, что как стратегические партнеры мы предпримем дальнейшие шаги в сфере энергетической безопасности, которая является основным вопросом, обсуждаемым сегодня. Партнерство в этой сфере уже реализовано, азербайджанский газ теперь поставляется в Болгарию.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева для прессы по итогам встречи с болгарским коллегой в расширенном составе.

В ходе сегодняшней беседы с президентом Болгарии мы также обсудили увеличение объемов азербайджанского газа, который будет экспортироваться в Болгарию, и были даны соответствующие поручения. Вопросы энергетической безопасности всегда были важны, но в сегодняшних условиях эта значимость еще более возросла. Мы хорошо знаем об этом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы увеличить добычу газа и обеспечить наших партнеров природным газом. Азербайджан уже много лет экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки как надежный партнер. Азербайджан, который сейчас экспортирует природный газ, проявит себя как надежный партнер и в этой сфере.

Сегодня состоялся обмен мнениями по поводу церемонии, которая состоится завтра. Я поздравил президента Радева с этим великим историческим достижением. Проект греко-болгарского газового интерконнектора действительно имеет историческое значение. Уверен, что этот интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в больших масштабах, и в то же время принесет большую пользу энергетической безопасности на европейском континенте.