Прежде всего, господин президент, я хочу поблагодарить Вас за приглашение в Болгарию и за гостеприимство, которое Вы оказали мне и нашей делегации. Я очень рад снова оказаться в вашей прекрасной стране.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева для прессы по итогам встречи с болгарским коллегой в расширенном составе.

«Президент Радев дал обширную информацию по обсуждавшимся сегодня вопросам. Со своей стороны хотел бы добавить, что многие вопросы обсуждались в дружеской обстановке, как в нашей беседе один на один, так и в дискуссиях с участием делегаций. Уверен, что результаты этого визита будут очень успешными и достигнутые сегодня договоренности обязательно будут реализованы, как были реализованы договоренности, достигнутые в предыдущие разы.

В частности, хотел бы отметить Совместную декларацию о стратегическом партнерстве между Болгарией и Азербайджаном в 2015 году. Эта Декларация подняла наши отношения на высокий уровень, и в то же время все вопросы, обозначенные в этой Декларации, нашли свое отражение в жизни. Сегодня Болгария и Азербайджан находятся в более тесном контакте друг с другом как две дружественные и стратегические страны-партнеры», — добавил лидер Азербайджана.