Поддержка Украины странами Запада после новых попыток РФ аннексировать украинские территории возрастет. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Первое последствие для России будет в том, что она просто подавится этими новыми кусками территории, которые пытается аннексировать… Не просто партнеры готовы осудить самым строгим образом возможное решение [президента РФ Владимира] Путина об аннексии, но и усилить военную, финансовую поддержку Украины в ответ, – отметил Кулеба. – Также никто не будет признавать эту аннексию, и не будет никаких сдерживающих факторов для Украины с точки зрения ведения боевых действий по освобождению этих территорий. Никто не будет хватать нас за руку и говорить: «А теперь стойте, теперь туда нельзя».

По словам главы МИД, украинская сторона полностью изменила логику у партнеров.

«После 2014 года и первое время после 24 февраля 2022 года… нам говорили: «Осторожно, не делайте вот это, чтобы не провоцировать Путина на эскалацию». Теперь логика такая: если Путин делает вот это – то мы делаем вот это, и никто не будет пытаться делать что-то, чтобы как-то его погладить, усмирить, остановить… Это результат долгой работы… Я совершенно спокоен в плане ожидаемой реакции мира на возможную аннексию», – подчеркнул Кулеба, которого цитирует «Интерфакс».