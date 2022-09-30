Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Владимиром Путиным в Кремле, ничего не изменит.

«Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу [Украины]», — написала фон дер Ляйен в «Твиттере».

Она также заявила, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену.

Также аннексию южных регионов Украины прокомментировали и другие чиновники Евросоюза.

«27 лидеров [стран ЕС] осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию», — написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в «Твиттере».

«Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.