России придется просить о безопасном выходе своей группировки войск, которая оказалась в Лиманском котле, если жизнь российских военных волнует российских руководителей. Об этом написал в «Твиттере» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«8 лет назад российские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, участникам банкета в Кремле есть дело до своих солдат», — отметил Подоляк.