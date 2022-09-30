30 сентября в Софии от имени главы технического правительства Республики Болгария Гылыба Донева был дан обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Теги: Ильхам АлиевСофия
30 сентября в Софии от имени главы технического правительства Республики Болгария Гылыба Донева был дан обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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