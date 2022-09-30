Россия защитит свои ценности от стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

«Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа, Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину. Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2, совсем спятили что ли? Чтобы детям вдалбливали, что помимо двух полов есть какие-то гендеры? У нас другие ценности.», — сказал он.