Президент России Владимир Путин, выступающий с речью в Кремле в преддверии подписания договора о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России, заявил, что западные страны пытаются разрушить процветание России, так как оно представляет для них угрозу.

«Страны Запада продолжают искать шанс ослабить и развалить Россию. В 1991-м Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясения и развалится сама по себе. «Им просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке», — подчеркнул он.

«Наша культура, искусство, наше процветание представляет угрозу для Запада, им вообще не нужна Россия. Она нужна нам… Россия всегда будет Россией», — сказал Путин.