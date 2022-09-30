США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления в Кремле.

«США вместе с Британией без необходимости превратили в руины Дрезден, Кельн, другие города.

Цель у них была одна — запугать и нашу страну, и весь мир. США оставили страшную память у народов Вьетнама и Кореи. Они до сих пор оккупируют Германию и Японию. Называют это союзничеством. Что это за союзничество?

За лидерами этих стран следят. Это позор. Для тех, кто это делает и тех, кто терпит», — добавил он.