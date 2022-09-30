30 сентября после официальной церемонии встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Неизвестного солдата на площади Александра Невского в Софии.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Теги: Ильхам АлиевСофия
30 сентября после официальной церемонии встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Неизвестного солдата на площади Александра Невского в Софии.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Он несёт на себе груз своего народа, не робщет, не жалуется, всегда при делах. Спасибо вам господин президент. Удачи вам в делах и благополучия в семейной жизни.