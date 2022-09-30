Состоялась встреча Ильхама Алиева с Руменом Радевым в расширенном составе.

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В Софии президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в формате один на один.

Сначала главы государств сделали официальное фото.

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30 сентября на площади Александра Невского столицы Болгарии города София состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Болгарии, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президент Болгарии Румен Радев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии.

Президенты обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал болгарских солдат.

Представители государства и правительства Болгарии были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Президенту Румену Радеву.

Почетный караул прошел перед главами государств.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Болгарию.

В аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встречали высокопоставленные представители государства и правительства Болгарии.

Визит, напомним, осуществляется по приглашению президента этой страны Румена Радева.

В ходе встречи в Софии главы двух государств рассмотрят стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном и, как ожидается, обсудят развитие сотрудничества в сферах энергетики, экономики, безопасности, туризма, науки, образования и культуры.