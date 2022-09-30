Судя по отдельным заявлениям военно-политического руководства Армении, в этой стране так и не научились учиться на ошибках. Говорят, умные учатся на чужих ошибках, дураки – на своих. Но какое определение подходит тем, кто даже на своих ошибках не желает учиться? Причем, за свои опрометчивые и бездумные шаги Еревану приходится дорого платить. А расплачиваются за глупость и политическую близорукость своего руководства молодые, зомбированные пропагандой армяне.

За последние несколько лет азербайджанская армия не раз доказывала свое превосходство над вооруженными силами Армении, пытавшихся путем многократных военных провокаций захватить новые азербайджанские земли. С первым фиаско армянская сторона столкнулась в апреле 2016 года, оставив на поле боя многочисленные трупы зинворов. Та же ситуация повторилась в июле 2020 года в Товузском направлении, а осенью того же года «терракотовая армия» Армении рассыпалась окончательно.

Особо примечательно то, что свои агрессорские действия в отношении Азербайджана руководство соседней страны неизменно проецировало на Баку. И каждый раз, когда получала по шапке, поднимала вселенский вой, прося и моля международное сообщество защитить их от азербайджанцев.

Вроде бы 44-дневная война должна была навсегда отбить охоту у пришлого на Кавказе народа зариться на чужие территории, но не тут-то было. С упрямством известного всем животного хаи продолжали наступать на одни и те же грабли, и лелеять мечту о реванше, что прямо пропорционально негативным образом сказывалось на численности их армии.

Последний свежий пример армянской глупости – военная авантюра, совершенная соседней страной, 12-14 сентября в Дашкесанском, Кяльбяджарском и Лачинском направлениях. Незадачливые армянские вояки в очередной раз получив серьезную взбучку, не досчитались свыше 400 несостоявшихся «героев». И этом помимо потерь в боевой технике. Но, как это принято в соседнем государственном недоразумении, урок не пошел впрок. Как говорится, хоть в лоб, хоть по лбу.

Как сообщают армянские СМИ, вчера заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-майор Аракел Мартикян встретился с аккредитованными в Армении послами. В ходе встречи он заявил, что «есть четкий и конкретный приказ о восстановлении суверенных границ Армении».

В этом кратком заявлении отражена вся суть лицемерной политики руководства Армении. А если быть точнее, ее продолжением. Буквально на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян, желая выглядеть в глазах мирового сообщества этаким «миротворцем», заявил о приверженности Армении мирному процессу. При этом, он ничтоже сумняшеся и нагло врал, говоря о «захватнических» планах и амбициях Азербайджана.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопрос о том, что примет ли Армения участие на запланированной встрече руководителей МИД Азербайджана и Армении 2 октября сказал: «Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, безосновательны. Армения, как и прежде, конструктивнa, и имеет цель достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана».

То есть, этих трех примеров (а их намного больше) достаточно, чтобы уяснить две очевидные вещи. Во-первых, политическое руководство Армении, клевеща на Азербайджан, пытается, как всегда, обвинить именно нашу страну в срыве мирного процесса. Во-вторых, заявление замначальника Генштаба ВС Армении наглядно свидетельствует о том, что армяне не отказались от своих мыслей об очередной провокации. Этот факт еще раз доказывает, что за событиями 12-14 сентября стояла именно Армения, и очередная ее провокация еще раз привела к плачевным для этой страны результатам.

И так будет впредь, пока армянская армия не останется без желающих испытать судьбу в противостоянии с Азербайджаном. Хотелось бы отметить еще один факт. Заметьте, что руководство Азербайджана каждый раз, когда вспыхивает конфликт, говорит об отражении агрессии, предпринятых контрмерах. А Аракел Мартикян явно бряцает оружием, пытаясь угрожать Азербайджану. Думается, после этого вопросы относительно авторов военных провокаций на армяно-азербайджанской границе отпадут сами по себе.

Фарид Теймурханлы