Как утверждает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, «США являются главными выгодоприобретателями» от взрывов на «Северных потоках».

«Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», — сказал Патрушев на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

А глава Службы внешней разведки РФ Нарышкин заявил, что у России уже есть материалы, «которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении» взрывов на «Северных потоках».