29 сентября состоялась церемония закрытия проводившегося в нашей стране курса НАТО «База данных концепции оперативных возможностей (КОВ)» (OCC E&F Database Training Course).

Как сообщает Минобороны, участникам мероприятия был представлен брифинг об итогах курса.

Разбившись по двум группам, слушатели курса выполнили задачи по созданию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения OСC E&F, а также планированию и оценке мероприятий OСC E&F при помощи программного обеспечения.

В заключение слушателям курса были вручены соответствующие сертификаты.