Бывший президент США Дональд Трамп призвал американское руководство поспособствовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и предложил себя в качестве главы группы переговорщиков. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

«Катастрофа России и Украины никогда не должна была случиться, и не случилась бы точно, если бы президентом был я. Не надо все делать еще хуже из-за этого подрыва трубопроводов. Действуйте стратегически, умно (с умом!), заключите сделку в результате соглашения прямо сейчас. Обеим сторонам она нужна, и обе они ее хотят. Весь Мир на кону. Мне группу возглавить, что ли???», — написал политик.