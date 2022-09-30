Россия признала «независимость» Запорожской и Херсонской областей, говорится в указах президента РФ Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — говорится в одном из указов. Другим документом Путин постановил «признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области». Указы вступают в силу со дня их подписания.

В документах отмечается, что президент РФ принял это решение «в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдуме».