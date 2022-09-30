Европейские страны рискуют остаться без мобильной связи этой зимой из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает Reuters.

«Если перебои в электроснабжении затронут часть мобильных сетей в регионе, то этой зимой по всей Европе сотовые телефоны могут перестать работать», — говорится в информации.

По данным агентства, такие операторы, как Nokia и Ericsson работают с правительствами, чтобы убедиться, что у них есть план по обеспечению безопасности критически важных услуг. Однако Европа, «привыкшая десятилетиями к бесперебойному электроснабжению», не имеет достаточного количества резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии.

Лиза Беллуло, президент Французской федерации операторов связи, сообщила, что страны региона «могут чувствовать себя комфортнее в больших части Европы, где электроснабжение стабильное». Париж, в частности, не сможет снабдить все антенны страны новыми батареями из-за недостаточных инвестиций.