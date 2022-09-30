Россия своими попытками аннексии временно оккупированных территорий Украины добьется того, что приравняет себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР». Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия не получит территорий Украины. Россия присоединит себя к катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым «ДНР» и «ЛНР», окончательно добьет те учреждения нормальной государственности, которые в России еще оставались», — отметил президент.

По его словам, закон в России полностью уничтожен и те, кто принес на украинскую территорию все зверства, унесут их к себе домой.

«Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям», — заявил президент.

Он подчеркнул, что такую ситуацию еще можно остановить, но для этого «придется остановить того, кто хочет войны больше чем жизни».