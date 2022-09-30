Нидерланды отозвали экспортную лицензию у оператора проекта газопровода «Турецкий поток», однако это не повлияет на работу оператора, заявили в проектной компании South Stream Transport B.V.

В компании напомнили, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта материалов, технологий и услуг в Россию.

«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — отмечает South Stream Transport.