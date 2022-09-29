Министерство обороны Армении опубликовало имена троих военнослужащих, погибших 28 сентября в результате очередной агрессии Еревана:
подполковник Наапет Маркарян;
сержант Ованес Сукиасян;
рядовой Эдвард Ованисян.
Министерство обороны Армении опубликовало имена троих военнослужащих, погибших 28 сентября в результате очередной агрессии Еревана:
подполковник Наапет Маркарян;
сержант Ованес Сукиасян;
рядовой Эдвард Ованисян.
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