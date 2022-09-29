В четверг 29 сентября состоялся телефонный разговор между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента Турции, лидеры во время разговора обсудили актуальные темы, связанные с российско-украинской войной.

В ходе встречи президент Эрдоган выразил удовлетворение успешным завершением российско-украинского обмена пленными, над которым они работали долгое время и действием Стамбульского соглашения, которое было достигнуто при поддержке ООН.

Напомнив, что продление действия механизма по вывозу зерна, срок действия которого истекает в ноябре, отвечает общим интересам, президент Эрдоган заявил, что они продолжают работать над вопросом бесперебойного экспорта российских удобрений и зерновых продуктов.

Президент Эрдоган сказал, что необходимы шаги по снижении напряженности, для того чтобы подготовить почву для более позитивных событий.

Эрдоган подчеркнул, что от России ожидаются позитивные шаги для облегчения этого процесса, особенно в вопросе присоединения некоторых регионов Украины к России.

Призвав президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган отметил, что Турция готова сыграть содействующую роль в этом процессе.

Эрдоган в ходе разговора выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек.

Лидер России поведал турецкому коллеге о ходе «референдумов» в украинских регионах. «Референдумы» в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях «прошли в условиях прозрачности, в соответствии с законами» — приводит Кремль слова Путина.

Он также назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма, отметил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.