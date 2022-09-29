Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России.

«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов.

Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200». А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас!» — заявил президент.

«Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете», — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский также выразил уверенность в том, что войну против Украины российская армия проиграет.

«Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «Россия осталась одна, уже изолирована и будет осуждена за эту войну».

«Всякий, поднявший оружие против истины, поднимает его на свою погибель», – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти его слова должны знать на Кавказе. Их должны услышать в Сибири и на всех других землях, с которых отправляют людей на эту войну», – объяснил Зеленский.