Пожар в отеле «Spring» потушен благодаря оперативному вмешательству сил противопожарной охраны.

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Пожар в отеле «Spring» вспыхнул в банном отсеке. Была осуществлена эвакуация людей, пострадавших нет. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

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Пожар в отеле Spring в Абшеронском районе локализован.

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В поселке Новханы Абшеронского района в одном из отелей начался пожар. Данную информацию приводит Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Тушением заняты пожарные подразделения Государственной противопожарной службы и спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.