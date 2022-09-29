Несмотря на то, что Турция является страной с внешней зависимостью в сфере энергетики, она превратилась в одну из важнейших стран в данной сфере.

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр сказал, что на протяжении длительного времени Турция реализовала важные проекты для того, чтобы стать энергетическим центром: «Благодаря этим проектам страны Западной Европы, Балкан рассчитывают на нас, на Азербайджан. Роль Азербайджана возросла».

Он отметил, что после начала российско-украинской войны возросла актуальность Срединного коридора, проходящего через территорию Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии и эти страны должны более тесно сотрудничать.