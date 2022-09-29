Угроза применения Россией ядерного оружия против Украины является «очень высокой». Вероятно, враг будет атаковать вдоль линии фронта.

Об этом говорится в сообщении главного управления разведки МО Украины.

По словам представителя разведки, в качестве цели для ядерного удара Россия может выбрать:

дислокацию большого количества личного состава и техники вдоль линии фронта;

важные командные центры;

критическую инфраструктуру.

«Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы», — пояснил представитель военной разведки Украины.