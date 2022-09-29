Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на проведенном сегодня брифинге сказала, что критика некоторых армянских политиков в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованна и не способствует конструктивной работе.

Она напомнила, что сегодня, 29 сентября, генсек ОДКБ Станислав Зась посетил Ереван: «Станислав Зась представит премьер-министру Армении Николу Пашиняну заключительные оценки работы миссии ОДКБ, состоявшейся по предложению Армении 15-23 сентября. Миссия под руководством генсека ОДКБ совместно с экспертами побывала на армяно-азербайджанской границе, оценила ситуацию на месте. Что касается принятого Ереваном решения не направлять в этом году воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане, то думаю, что в этом вопросе Армения действует исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ней, ее вооруженными силами с учетом текущей ситуации. Это ее суверенное право».