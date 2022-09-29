Министр обороны Украины Алексей Резников усомнился в пригодности российского ядерного оружия.

«Как-то я общался с вторым президентом Леонидом Кучмой, который завершал уже передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что, даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него заканчивался срок годности. Его все равно надо было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию.

Поэтому вопрос: а в каком состоянии это старьё в России? Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там», — сказал Резников, которого цитирует «Интерфакс».