После победы в Карабахе героической армии Азербайджана во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым появились новые возможности, и мы предпринимаем шаги для нормализации отношений с Арменией.

С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в провинции Денизли.

Он отметил, что предпринимаются шаги по нормализации отношений с Арменией.

Министр добавил, что несмотря на сложность шагов к нормализации со стороны Армении, специальные представители продолжают работу в данном направлении.