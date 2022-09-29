Россия выступает за полную неукоснительную реализацию всех условий трехсторонних договоренностей.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила важность трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении.

«Там намечено очень много. В договоренности есть и теория, и практика, а также констатация произошедшего и планы на будущее», — добавила официальный представитель МИД РФ.

«Эти документы не просто подписаны между посредниками и каждой страной отдельно, они подписаны между сторонами давнего исторического конфликта. Поэтому эти документы бесценны и являются настоящей дорожной картой».

Представитель МИД РФ также довела до внимания, что есть те, кто хочет изменить договоренности: «Они обещают многое. Умеют обещать. Работа, которую они проводили в течение этих лет, оказалась безрезультатной. Однако достигнутые трехсторонние договоренности не остались на бумаге. Они выполняются поэтапно, шаг за шагом. Не все реализуется, как хотелось бы. Хотим максимума. Поэтому реальность нельзя заменить мечтой. Это, все-таки, общее правило».

Захарова добавила, что Москва видит попытки ряда внерегиональных игроков привнести нестабильность в регион Южного Кавказа, который только-только получил шанс, оформленный в правовом русле, на выход из затяжного кризиса.

По ее словам, очевидны попытки перенести ситуацию нестабильности в Украине на другую часть постсоветского пространства, в том числе на Южный Кавказ. «Хотя не только Южный Кавказ, вы же видите какие попытки дестабилизации ситуации проявляются и предпринимаются на всем постсоветском пространстве. Это конечно, крайне деструктивная и опасная линия. Со своей стороны, Россия продолжает энергичные усилия деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе и находится в контактах и с Ереваном, и с Баку. Соответствующие шаги предпринимаются и по линии ОДКБ. Необходимо обеспечить режим прекращения огня и отвод всех сил на исходные позиции», — отметила она.

«Да, мы действительно видим, что существует целый ряд внерегиональных игроков, которые хотят…ну, в начале они хотели присвоить себе какие-то лавры мирного урегулирования или реализации мирных договоренностей. В принципе, мы не жадные, мы всегда готовы поделиться успехом. Но сейчас мы видим и другую тенденцию, когда они пытаются поставить палки в колеса реализации этих договоренностей. А вот это уже серьезно. Мы считаем важным в нынешней ситуации активизировать работу на всех треках, включая разблокирование экономических, транспортных связей в регионе, делимитацию границы и согласование мирного договора. Мы считаем 3-сторонние договоренности гарантией недопущения деструктивных тенденций, кто бы за ними не стоял», — заключила Захарова.