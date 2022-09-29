Армянский провластный депутат Гагик Мелконян обвинил Россию в нежелании поставлять Армении оружие. Об этом Minval сообщает со ссылкой на ереванскую службу радио «Свобода».

«Это было единственное оружие, которое прибыло в Армению», — сказал он, имея в виду кинжал, подаренный бывшему министру обороны Аршаку Карапетяну его российским коллегой Сергеем Шойгу.

Шойгу, напомним, подарил кинжал своему армянскому коллеге год назад, заявив, что «можно считать, что процесс поставок оружия в Армению начался».

«Помимо этого символического подарка, после 44-дневной войны в Армению из России никакого другого оружия не поступало», – заявил член парламентской комиссии по обороне и безопасности.

«Сейчас мы подошли к моменту, когда наша страна находится в тяжелейшей ситуации, и ни ОДКБ, ни Россия нам не помогают», — подчеркнул Мелконян.

Мелконян, восемь лет занимавший пост замминистра обороны, утверждает, что США продадут Армении оружие, если она выйдет из ОДКБ.

«Да, это предварительное условие, они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ», — подчеркнул он.

По его словам, правящая фракция начала обсуждения по вопросу о выходе из ОДКБ или заморозке членства Армении.

«Подобные вопросы во фракции предлагались, они обсуждаются и будут обсуждаться, окончательный результат мы пока не озвучили», — отметил депутат.