Вице-спикер парламента Армении, специальный представитель по переговорам по нормализации между Арменией и Турцией Рубен Рубинян рассказал в интервью армянской службе радио «Свобода», что Турция отложила встречу спецпредставителей. По его словам, точной даты, на какой срок отложена встреча, нет.

«Мы встречались в июле, обсуждалась известная договоренность об открытии границ для граждан третьих стран и возможности прямой авиаперевозки грузов», — сказал Рубинян.

Он напомнил, что его последняя встреча со спецпредставителем Турции Сардаром Кылычем состоялась 14 июля.

По его словам, 14 сентября на границе должна была состояться встреча между представителями соответствующих ведомств двух стран для обсуждения реализации этих двух политических соглашений.

Рубинян подчеркнул, что встреча была отложена по просьбе турецкой стороны из-за столкновений, произошедших в то время на армяно-азербайджанской границе.