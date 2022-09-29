Судя по рьяным усилиям армянских лоббистов, засевших за океаном на высоких постах в Конгрессе США, визит спикера Палаты представителей Ненси Пелоси в Ереван оправдал надежды армянской диаспоры.

Престарелая конгрессвумен очень уж удачно совершила поездку в «многострадальную» Армению. Как говорится, оказалась в нужное время в нужном месте. Как раз после отказа России и ОДКБ завязнуть в болоте армянской военной авантюры, совершенной 12-14 сентября, по мановению волшебной палочки в Армении появляется третье лицо в американском политическом истеблишменте с полным набором в кейсе «армянских инструментов».

Она говорит и об «агрессии» Азербайджана, и роли Турции, которая оказывает поддержку в «нападении на мирную Армению». Одновременно ратует за то, чтобы «Россия страдала».

Армянское политологическое сообщество сегодня во весь голос трубит о том, что визит Пелоси был запланирован еще месяц назад, и данная поездка была запрограммирована в рамках графика.

А никого не удивляет, что график визита Пелоси удивительным образом совпал с широкомасштабной провокацией Армении против Азербайджана?

Не правильно ли предположить, что эскалация в регионе уже была запланирована мозговыми центрами США, которые решили сыграть новую шахматную партию на Южном Кавказе?

Естественно, как и в любой игре, жертвуют ненужными фигурами. США, прекрасно понимая, что пешка в лице Армении до линии, где можно стать ферзем, никогда не доберется, жертвовала ею, не взирая ни на что. Тактический бой, как и предполагал американский истеблишмент в лице Пелоси, был проигран. Но возросла вероятная перспектива давления на Азербайджан в угоду армянскому лобби посредством Конгресса США.

Все было обставлено так, что Азербайджан совершил агрессию против «суверенной» Армении, и его непременно нужно наказать. И ради такого «армяноугодного» дела своих сил не пожалели конгрессмены, чьи имена в армянском обществе причислены к лику святых при жизни. Так, сопредседатель группы по делам Армении Конгресса США Джеки Спир официально представила резолюцию, осуждающую военные преступления Азербайджана в Армении и «арцахе» (здесь и далее кавычки Minval).

Она призвала применить санкции против Азербайджана и обратиться в международные трибуналы для проведения соответствующего расследования.

Резолюция также призывает к расследованию «незаконного удержания Азербайджаном армянских военнопленных», осуждает разрушение армянских церквей и исторических памятников и выражает поддержку территориальной целостности Армении и «арцаха». К Джеки Спир присоединились сопредседатель Конгресса США по делам Армении Френк Паллоне, конгрессмены Адам Шифф и Анна Эшу.

Как видим, вся проармянская свора, которая пытается отработать инвестиции армянского лобби, в сборе. Авторам данной резолюции, уже только за один пункт «незаконное удержание Азербайджаном армянских военнопленных», можно было бы предъявить справедливый вопрос: а как выглядит «законное удержание военнопленных?». Что вообще означает данная терминология?

Мы, конечно, понимаем, что американцы мерят все своим аршином, держа в уме базу Гуантанамо, но здесь совсем иной расклад. И если армянские военнослужащие оказались в плену после окончания 44-дневной войны, то их действия приравниваются к диверсионным и террористическим вылазкам. То есть, статус военнопленных к ним априори не распространяется.

А вот еще один пункт. В резолюции говорится о «территориальной целостности арцаха». Возможно, я что-то упустил, но неужели администрация президента официально признала «независимость арцаха». Или проармянские конгрессмены не ведают о позиции Вашингтона?

Как бы то ни было, Пелоси и прочие проармянские конгрессмены перед своими негласными хозяевами как-бы отчитались. Но хочется верить, что Конгресс США не будет участвовать во всем этом цирке, проплаченном армянским лобби. «Аргументы» проармянских конгрессменов больно отразятся на имидже Белого дома.

Фарид Теймурханлы