У России и тактического ядерного оружия, и стратегических ядерных боеголовок на 27-30% больше, чем всех у стран мира вместе взятых. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az, комментируя информацию мировых СМИ о мероприятиях в ряде стран относительно защиты гражданского населения от возможных рисков, заявил член Президиума НАНА, бывший директор Национального центра ядерных исследований Адиль Гарибов.

Отметим, что МВД Польши распространило сообщение о том, что в рамках мероприятий относительно гражданской защиты населения между отделами спасательной службы страны распределены таблетки йодида калия. Данное решение принято в целях защиты от возможных рисков, исходящих от Запорожской АЭС, которая находится пол контролем ВС России. Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством на случай возможного возникновения радиационной угрозы.

В МВД Польши заверили, что в настоящее время такой угрозы нет, и ситуация находится под постоянным мониторингом Национального агентства по атомной энергии страны. Для каждого гражданина Польши «обеспечено соответствующее количество йодида калия».

В последние дни не утихают разговоры о возможности ядерного удара и его последствиях. Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин в очередной раз пригрозил применить ядерное оружие для «защиты». Путин обвинил Запад в ядерном шантаже. По его словам, это Украина обстреливала Запорожскую АЭС, а Запад якобы это поощрял.

Путин заявил, что «свобода и независимость» РФ будет обеспечена всеми доступными средствами.

В украинской разведке считают, что Россия может нанести тактический ядерный удар по Украине: в случае реального применения такого оружия под угрозой будет не только Украина, но и Черноморский регион.

Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент штаты не наблюдают подготовки РФ к ядерному удару. Для таких действий требуется подготовка, которую заметили бы спутники. Поэтому Вашингтон не будет повышать готовность собственных ядерных сил. Но США всерьез рассматривают российские угрозы.

Пока международные аналитики гадают над посланием Путина относительно применения ядерного оружия, в азербайджанских аптеках пропал йод. Местные СМИ сегодня сообщили, что среди населения вырос спрос на йод, и уже начали поступать жалобы на его отсутствие. Говорят, что дефицит йода наблюдается уже около месяца, и что фармацевтические компании не торопятся поставлять в аптеки этот антисептик.

Сдается, что азербайджанцы решили не дожидаться объявления запуска ядерного оружия и запастить йодом, чтобы помочь себе в случае повышенной радиации.

Между тем по словам доктора химических наук Адиля Гарибова, у России не остается иного пути, кроме как угрожать ядерным оружием, ведь весь мир объединился и демонстрирует свое самое прогрессивное оружие против России.

«В этих условиях Москва вынуждена напомнить о своем ядерном потенциале. Но я считаю, что Россия просто так никогда не пойдет на ядерную атаку. Что говорит Путин? Он заявляет, что будет использовать тактическое ядерное оружие — это не столь сокрушительное оружие, мощность которого от 2 до 100 килотонн тротила. Радиус поражения такого оружия не превышает от 3-40 километров. В этом случае Азербайджану ничего не угрожает. Стратегические же боеголовки значительно более разрушительны. Их мощность составляет от 500 до 800 килотонн. Одна такая ракета может уничтожить один или несколько городов», — сказал ученый.

По его словам, нельзя доводить до того, чтобы Россия реализовала свои угрозы. Стороны должны сесть за стол переговоров и остановить войну.

Адиль Гарибов отметил, что в Азербайджане действует закон о радиационной безопасности населения, и в настоящее время готовится новый законопроект по ядерной и радиационной безопасности.

«Ответственность за эту сферу несет МЧС республики. При министерстве действует специальное агентство, которое отвечает за ядерную и радиационную безопасность. В системе МЧС имеется также специальная войсковая часть с лабораторией и подготовленными специалистами. У Азербайджана есть все ресурсы и возможности помочь населению в случае возникновения угрозы радиации. Нет оснований для паники», — заявил химик.

Во время 44-дневной Отечественной войны эти все структуры находились в состоянии боевой готовности. Кроме того, лаборатории ядерной науки действуют в НАНА и в Центре ядерных исследований, отметил он.

«Дополнительно в Министерстве экологии и природных ресурсов по всей территории Азербайджана имеется восемь мониторинговых точек, которые при содействии МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) обеспечены оборудованием и обученным персоналом. Республика полностью под контролем, и любое внешнее воздействие будет замечено системой управления. В МЧС имеется специальный центр кризиса, который ежедневно собирает и анализирует всю информацию. Поэтому я думаю, что нет оснований для паники и возникновения социальных проблем. Азербайджан защищен», — сказал Адиль Гарибов.

Возвращаясь к разрабатываемому законопроекту, он добавил, что работа по нему была начата еще в марте 2014 года, когда был создан Национальный центр ядерных исследований. Это требование МАГАТЭ. Несмотря на то, что Азербайджан не является ядерной страной, и пока не имеет ядерных объектов, однако намерен проводить ядерные стратегии в будущем. А поскольку страна намерена использовать ядерные материалы, даже, если для строительства ядерного реактора, наличие специальной законодательной базы необходимо.

«В связи с этим был подготовлен черновой вариант закона. Я думаю, что сейчас идет его доработка и, наверное, в ближайшее время законопроект будет представлен в Милли Меджлис на рассмотрение», — заключил собеседник.

Рамелла Ибрагимхалилова