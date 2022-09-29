Самый популярный в социальной сети Instagram азербайджанец, видеоблогер Гусейн Гасанов выехал из России.
В качестве подтверждения российские СМИ публикуют фото из базы пограничников, в которых значится «выезд» напротив его фамилии.
Самый популярный в социальной сети Instagram азербайджанец, видеоблогер Гусейн Гасанов выехал из России.
В качестве подтверждения российские СМИ публикуют фото из базы пограничников, в которых значится «выезд» напротив его фамилии.
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