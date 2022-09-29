В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, с вертолетными подразделениями Военно-воздушных сил (ВВС) проведены учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, по сценарию учений вертолетные подразделения, совершив полеты с аэродромов базирования, высоко профессионально выполнили задачи по уничтожению наземных целей условного противника на полигоне и защите авиационных средств от диверсионно-террористических групп.

На учениях, проводимых в целях совершенствования навыков экипажей вертолетов и десантных составов по организации боевых действий, в том числе по управлению силами в бою, были успешно выполнены все поставленные задачи.