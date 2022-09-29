Ряд стран-партнеров Германии, в числе которых Польша, Турция и США, потеряли доверие к Берлину из-за недостаточной помощи Украине и сомнениях в решимости совместно помогать Киеву. Об этом сообщил журнал Welt со ссылкой на опрос аналитического центра German Marshall Fund.

«Мы объясняем это нерешительной позицией Германии по отношению к конфликту в Украине», — выразил мнение автор исследования Гезине Вебер. По его информации, чуть более половины респондентов из Польши ответили утвердительно насчет уверенности в соизмеримом участии Берлина, и это на 15 процентов меньше, чем в прошлом году. Аналогичные результаты показывают опросы в США и Турции — 59 и 43 процента поддержки соответственно.

Основными причинами сомнений среди союзников Берлина названы активное участие в строительстве российских газопроводов «Северный поток» и выжидательная позиция в отношении военной помощи для украинской армии.