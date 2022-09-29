Супруга и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой приостановить мобилизацию в их республике. Она объяснила это большим количество дагестанцев, уже находящихся на фронте.

«Глядя на решительные действия Кадырова Рамзана Ахматовича, который грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей Республики, создав им необходимые условия полевой учебной базы. И который сегодня имеет реальную возможность поддержать Родину, показав всем настоящих воинов, — заявила в открытом обращении Гамзатова. — Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов».

Она пообещала за полгода подготовить мобилизуемых из республики в учебных центрах, после чего направить их на фронт. Они окажутся там эффективнее чем абсолютно неподготовленная молодежь.

«Исходя из объявленных цифр — 300 тысяч и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации», — заявила супруга муфтия Дагестана.