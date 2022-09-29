Порядка 12 тонн мусора скопилось буквально за шесть часов на российско-грузинской границе в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии, где несколько дней подряд фиксируется скопление людей, пытающихся покинуть Россию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды республики.

С 04:00 регоператор «Эра» вычищал скопившийся мусор на «Верхнем Ларсе». Позже к расчистке придорожных полос подключились сотрудники «Спецэкосервиса».

«Регоператор <…> за 6 часов собрал и вывез с «Верхнего Ларса» 11 780 кг мусора. Все собранные отходы вывезены на полигон во Владикавказ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время к уборке присоединились и люди, которые пытаются проехать через границу в Грузию.