Проблема иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения. Однако наши войска уже умеют их «глушить».

Об этом сказал глава Минобороны Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы уже ее (проблему — ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих «Шахедов», — отметил Резников.

По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.

«Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением», — добавил Резников.