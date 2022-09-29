По данным министерства алии и интеграции и службы «Натив» с 21 сентября 2022 года (со дня объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации) в Израиль прибыли из России 489 новых репатриантов и более 400 граждан с правом на репатриацию, сообщает newsru.co.il.

С 21 по утро 28 сентября в Израиль въехал 5431 гражданин России, в том числе новые репатрианты и лица, имеющие право на репатриацию. 120 российским гражданам на границе было отказано во въезде в Израиль. За последние полтора дня в Израиль въехали еще около тысячи российских граждан. Около 20 человек получили отказ.

Напомним, утром 21 сентября Путин объявил в стране «частичную» мобилизацию. В связи с этим из России начался массовый отъезд, в основном молодых мужчин. Власти Израиля уже заявили, что в связи с мобилизацией готовятся к большой волне репатриантов из России.

Глава израильского правительства Яир Лапид обратился к авиакомпании «Эль-Аль» с просьбой увеличить число рейсов из России, однако в авиакомпании сообщили редакции NEWSru.co.il, что увеличить количество рейсов односторонне невозможно. В конце прошлой недели прошло несколько межминистерских заседаний, на которых обсуждались вопросы о том, как можно помочь новым репатриантам и лицам с правом на репатриацию выехать из России. Напомним, после объявления мобилизации в России резко выросли цены на авиабилеты.

До сих пор никаких конкретных шагов или решений предпринято не было.

Редакция NEWSru.co.il также обратилась в Сохнут с просьбой сообщить, как долго в настоящий момент российские граждане, уже получившие визу репатрианта, должны ждать бесплатного полета в Израиль. В Сохнуте сообщили, что не могут предоставить точные данные, однако отмечают, что вывоз репатриантов из России зависит от количества вылетающих оттуда коммерческих рейсов.

На ближайшем заседании правительства, которое состоится в воскресенье, 2 октября, будет обсуждаться план приема евреев и членов их семей из России. Как следует из заявления министра финансов Авигдора Либермана и министра алии и абсорбции Пнины Тамене-Шете, программа рассчитана на россиян, подпадающих под Закон о возвращении, и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль.

Либерман и Тамене-Шете предлагают предоставить прибывающим из России все льготы, на которые имеют право новые репатрианты, в том числе выплаты «корзины абсорбции» и денежную помощь, еще до того, как их право на репатриацию будет подтверждено и они получат официальный статус. Министры отмечают, что во время предыдущих волн экстренной репатриации можно было увидеть, что более 90% кандидатов, действительно, имеют право на репатриацию.

Подчеркнем, что на данный момент речь идет о плане, подготовленном двумя ведомствами. Для того, чтобы началась его реализация, необходимо его утверждение правительством.

В министерстве алии и интеграции ранее сообщали нашей редакции, что граждане России с правом на репатриацию, прилетающие в Израиль в эти дни, еще до утверждения плана правительством, могут получить бесплатное жилье – как получают его в настоящий момент граждане Украины, также приехавшие в Израиль туристами и меняющие статус здесь. Однако позже выяснилось, что до утверждения правительством поданного министрами плана формально гостиницы потенциальным репатриантам из России предоставляться не должны, однако в аэропорту они могут попросить об этом представителя министерства алии и те должны предоставить людям жилье, если у них нет другого варианта.