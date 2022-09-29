29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял советника кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмо.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял советника кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмо.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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