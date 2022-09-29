30 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью 18-20°, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 25-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 15-20° тепла.