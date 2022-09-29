Турецкие туристические организации разрабатывают «билетную карту» для туристов из России как альтернативу системе «Мир», пишет газета Sabah, ссылаясь на источники.

«Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций», — пишет издание.

В материале говорится, что в этом случае российские туристы при покупке турпакетов будут платить за «билет», как за карту. Россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях, а туроператоры будут направлять деньги, потраченные туристами здесь, с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения.