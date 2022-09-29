Последствия применения ядерного оружия будут «катастрофическими и невиданными». Об этом пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в среду.

«Как вы слышали от [помощника президента США по национальной безопасности] Джейка Салливана и многих других представителей нашей команды, [последствия] будут катастрофическими, серьезными и решительными. Мы придерживаемся все этих [слов]. Ключевой момент, когда мы говорим о последствиях, сводится к тому, что они будут реальными и невиданным», — заявила она.

«Он (Салливан) в частном порядке общался с российской стороной, и они понимают, какими будут последствия. Мы не собираемся излагать их публично», — сказала Жан-Пьер.