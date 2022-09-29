В случае применения Россией ядерного оружия против Украины НАТО должно дать «конвенциональный, но разрушительный» ответ. Об этом в эфире NBC News заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Насколько нам известно, (президент РФ Владимир) Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что означает, что НАТО должно ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас посылает России», — отметил он.

Глава польского МИД добавил, что Москва может использовать «референдумы» и дальнейшее присоединение территорий Украины как оправдание применения «чрезвычайных мер».

В ходе интервью он также прокомментировал вопрос о влиянии мобилизации в России на дальнейший ход войны.

По мнению Рау, уже очевидно, что Путин начал проигрывать войну, и отправка на фронт плохо подготовленных и снаряженных людей не изменит этого, учитывая, что перед этим украинцы воевали с профессиональной регулярной армией.

Министр также отметил, что мобилизация может повлечь перелом внутри России, подорвав поддержку развязанной Кремлем войны в российском обществе.