Вице-президент США Камала Харрис осудила «тревожные» действия Китая в обращении к американским морякам, базирующимся в Японии, передает Reuters.

«Китай подрывает ключевые элементы международного порядка, основанного на правилах», — заявила Харрис во время посещения крупнейшей в мире зарубежной базы ВМС США в Йокосуке, недалеко от Токио.

«Китай использовал свою военную и экономическую мощь, чтобы принуждать и запугивать своих соседей. И мы стали свидетелями тревожного поведения в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а совсем недавно — провокаций через Тайваньский пролив», — добавила она.